С начала июля острыми кишечными инфекциями заразились 119 жителей г. Нижний Тагил
С начала июля в Нижнем Тагиле острыми кишечными инфекциями заразились 119 человек. Это на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Чаще всего болеют дети до двух лет, от общего числа заразившихся их больше 40%. Больше всего заболевших выявлено в Дзержинском районе – 37 %, меньше всего - в Ленинском. Заражение кишечными инфекциями происходит через инфицированную пищу, воду и по причине грязных рук. Специалист-эксперт нижнетагильского отдела Роспотребнадзора Ольга Димитрова отметила, что, покупая в магазине продукты, необходимо обращать внимание на срок годности и условия их хранения.
Также необходимо помнить, что с наступлением теплой погоды срок годности продуктов сокращается. При появлении первых признаков заболевания: температура, рвота, жидкий стул, боли в животе – необходимо обратиться в больницу, чтобы начать своевременное лечение.
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