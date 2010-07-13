С начала июля острыми кишечными инфекциями заразились 119 жителей г. Нижний Тагил

Чаще всего болеют дети до двух лет, от общего числа заразившихся их больше 40%. Больше всего заболевших выявлено в Дзержинском районе – 37 %, меньше всего - в Ленинском. Заражение кишечными инфекциями происходит через инфицированную пищу, воду и по причине грязных рук. Специалист-эксперт нижнетагильского отдела Роспотребнадзора Ольга Димитрова отметила, что, покупая в магазине продукты, необходимо обращать внимание на срок годности и условия их хранения.