Сильные грозы в г. Нижний Тагил угрожают безопасности дорожного движения

Из-за сильной грозы накануне в Нижнем Тагиле отказали сразу несколько светофоров – два в центре города и два на Вагонке. Специалисты предприятия «Сигнал-3» сообщили, что работа электроники светофоров после мощных грозовых разрядов нарушается. Но, как правило, ее очень быстро восстанавливают.