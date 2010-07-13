Сильные грозы в г. Нижний Тагил угрожают безопасности дорожного движения
13 июля 2010, 17:14ОбществоОльга
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Сильные грозы угрожают безопасности дорожного движения и выводят из строя светофоры.
Из-за сильной грозы накануне в Нижнем Тагиле отказали сразу несколько светофоров – два в центре города и два на Вагонке. Специалисты предприятия «Сигнал-3» сообщили, что работа электроники светофоров после мощных грозовых разрядов нарушается. Но, как правило, ее очень быстро восстанавливают.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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