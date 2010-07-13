Судьба завода по производству метанола в г. Нижний Тагил решится на "Иннопроме-2010"
13 июля 2010, 09:32ОбществоОльга
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Контракт на завод по производству метанола в г.Нижний Тагил планируется заключить на выставке "Иннопром - 2010" в Екатеринбурге.
В ходе международной выставки "Иннопром-2010" Свердловская область планирует заключить контрактов на общую сумму более 10 миллиардов рублей. Об этом 12 июля на брифинге заявил председатель регионального правительства Анатолий Гредин, сообщает корреспондент ИА REGNUM Новости. По его словам, среди наиболее крупных контрактов завод по производству метанола в Нижнем Тагиле стоимостью более двух миллиардов рублей, соглашение с компанией "Лукойл" на 1,7 миллиардов и договор о сборе автомобилей Рено на заводе "Автомобили и моторы Урала".
Напомним, "Иннопром-2010" пройдёт в Екатеринбурге с 14 по 19 июля.
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