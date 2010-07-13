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Судьба завода по производству метанола в г. Нижний Тагил решится на "Иннопроме-2010"
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Судьба завода по производству метанола в г. Нижний Тагил решится на "Иннопроме-2010"

13 июля 2010, 09:32ОбществоОльга
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