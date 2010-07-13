Свердловчане будут тратить на ЖКХ не больше 10% своего дохода

Об этом сообщил губернатор Свердловской области Александр Мишарин на совещании у полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе, посвященном вопросам регулирования тарифов на услуги ЖКХ. Губернатор уточнил, что в настоящее время стандарт максимально допустимой доли расходов на услуги ЖКХ для малообеспеченных семей составляет 14%. Глава области также отметил, что в области планируется упростить процедуру сбора и подачи документов на получение субсидий, передает Интерфакс.