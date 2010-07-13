В Австралии открыли школу танцев для собак
13 июля 2010, 16:29ОбществоОльга
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В австралийском штате Тасмания открыли школу танцев для собак.
В ближайшие месяцы ее ученики должны принять участие в собачьем танцевальном конкурсе.
Подобные конкурсы в стране проводят с прошлого года. Однако ранее в Тасмании не существовало специальных школ для обучения животных движениям под музыку. В программе обучения - ритмика, работа в команде и другие дисциплины, - сообщает ABC News.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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