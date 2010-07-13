В Дагестане задержали шесть предполагаемых террористок-смертниц

- У них нашли так называемые прощальные письма к родственникам, - заявил он, - в которых выражается желание проститься с жизнью и даются наставления "сестрам" следовать их пути, а также "завещание" одной из террористок, оформленное в виде листовки со стандартным текстом. Туда было вписано имя девушки, где она сделала несколько приписок личного характера. Вместе с этими женщинами, возраст которых от 15 до 29 лет, задержали и двух мужчин. Один из них, по нашим данным, причастен к терактам в московском метро в марте этого года. Именно он доставил смертниц, совершивших террористический акт на станциях метро "Лубянка" и "Парк Культуры". Сейчас задержанные дают показания. Выяснилось, что четверо из задержанных женщин являлись вдовами нейтрализованных ранее главарей бандитского подполья, две - ранее привлекались к уголовной ответственности за хранение оружия и числились без вести пропавшими.