В России утвержден список стратегически значимых лекарств

В документе отмечается, что цель утверждения списка - "повышение экономической доступности лекарственных средств для лечения наиболее распространенных заболеваний".

Всего в перечене 57 позиций. В списке как новейшие антибиотики и анестетики, так и противоопухолевые, противовоспалительные препараты.