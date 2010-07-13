В России утвержден список стратегически значимых лекарств
13 июля 2010, 08:14ОбществоОльга
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Распоряжение об утверждении списка стратегически значимых лекарств опубликовано на сайте кабинета министров, сообщает РИА Новости.
В документе отмечается, что цель утверждения списка - "повышение экономической доступности лекарственных средств для лечения наиболее распространенных заболеваний".
Всего в перечене 57 позиций. В списке как новейшие антибиотики и анестетики, так и противоопухолевые, противовоспалительные препараты.
Планируется к 2015 году все эти лекарственные средства производить только на территории страны. Тогда России не придется закупать дорогостоящие лекарства за рубежом.
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