Вувузела признана символом чемпионата мира
13 июля 2010, 16:34ОбществоОльга
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Вувузела признана главным символом ЧМ в ЮАР.
Базирующаяся в Лондоне глобальная лингвистическая организация "Today translations" (тудэй транслейшонс) отмечает, что слово "вувузела" станет лучшим воспоминанием о первом в истории чемпионате на африканском континенте. Как пишет «Лайв Ньюс», более 75% лингвистов из 60 стран, которых попросили назвать слово, оказавшее, по их мнению, наибольшее влияние на первенство, выбрали именно "вувузелу". После мундиаля это слово вошло во многие языки мира и больше не требует перевода.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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