Вувузела признана символом чемпионата мира

Базирующаяся в Лондоне глобальная лингвистическая организация "Today translations" (тудэй транслейшонс) отмечает, что слово "вувузела" станет лучшим воспоминанием о первом в истории чемпионате на африканском континенте. Как пишет «Лайв Ньюс», более 75% лингвистов из 60 стран, которых попросили назвать слово, оказавшее, по их мнению, наибольшее влияние на первенство, выбрали именно "вувузелу". После мундиаля это слово вошло во многие языки мира и больше не требует перевода.