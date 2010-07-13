За двое суток в г. Нижний Тагил выпала почти месячная норма осадков

За вчерашние сутки и прошедшую ночь количество выпавшего дождя составило 76 миллиметров. По сообщению нижнетагильской метеостанции, в 2010 году это рекордное количество осадков, которое единовременно обрушилось на город. Предыдущий рекорд был 28-го мая, когда дождь вылил на Нижний Тагила 28 миллиметров осадков.

Между тем, такая погода сохранится и в ближайшие два дня. Синоптики надеются, что пришедший циклон окончательно покинет область лишь на следующей неделе. Как сообщила Накануне.RU главный синоптик Свердловского Гидрометеоцентра Галина Шепоренко, в следующие двое суток будет не очень надежная погода - циклон будет находиться поблизости, поэтому небольшие дожди вероятны. Но в пятницу погода должна быть уже теплая, почти жаркая, без осадков, температура днем +25..+30С.