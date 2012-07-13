Фонари Fenix: без них в походе ни влево, ни вправо!

Человек рожден, чтобы жить, но его век каждый день прерывается сном, очень похожим на смерть. Утром он встает посвежевшим и готовым совершать новые «подвиги». Природой так заложено, что для всех нас ночь – это период, когда мы должны лежать в своих кроватях. Однако у человечества остается так много незавершенных дел, что ему приходится трудиться и ночью: все патрульные службы силовых ведомств, стоящих на охране в ночное время, вынуждены бодрствовать. Кто-то любит отдыхать в темное время суток, например: рыболовы, мечтающие поймать ночную щуку или охотники, выслеживающие добычу в сумеречном лесу. В юности нам не спится от переполняющих нас чувств.

Водители нередко перевозят срочный груз по неосвещенным дорогам. И всем им, которые бодрствуют в ночи, приходят на помощь фонари Fenix. Название очень символичное: птица феникс, сгорая, возрождалась вновь и вновь из пепла – это символ бессмертия и вечного огня. Производители, выпускающие этих «ночных светлячков» создали особенный продукт, который:

• Является результатом инновационных технологий. Свет гораздо мощнее других оптических аналогов.

• Стал попутчиком многих профессий, увлечений и спасительным «маячком» в критических ситуациях.

• Побил все рекорды обычных фонарей по эксплуатационным качествам.

От малого до великого – один шаг.

Притом, что существуют общие принципы для всего семейства фонарей Fenix, они все имеют свое конкретное предназначение и форму исполнения. Эти маленькие, средние, большие и огромные светодиодные приборы освещения имеют отличительные свойства от своих «собратьев по цеху»:

• Водонепроницаемость (свет от фонарей будет и на глубине до 10 метров)

• Устойчивость к падению и тряске;

• Ресурс аккумуляторных батарей доходит до 100000 часов.

• Светодиод не перегорает, не бьется, не требует замены.

• Свет всегда чисто белый без всяких оттенков.

По способу ношения «ночные слуги» бывают разными:

• Ручные «светлячки», причем разного размера и под холодную температуру (корпус обтянут резиной).

• Налобные, которые очень удобны для ловли рыбы, когда руки заняты удочкой.

• Тактические, одевающиеся на ружье и дающие узкий пучок света во время ночной охоты.