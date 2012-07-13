Гуманитарную помощь в Крымск можно приносить на вахту Драматического театра Нижнего Тагила
13 июля 2012, 11:55Общество
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Тагильчане могут дополнить посылку с вещами первой необходимости, которую отправят в Крымск. Гуманитарную помощь собирают на вахте Драмтеатра, посылка отправится в Краснодарский край 15 июля, поэтому вещи можно приносить до 20:00 14 июля.
Кое-что уже удалось собрать, однако организаторы особенно просят приносить глубокую пластиковую посуду, в том числе ложки, вилки. В посылке пока мало стирального порошка, гигиенических (женская гигиена, памперсы для детей, влажные салфетки, зубная паста, щетки) и моющих средств (здесь же губки и мочалки), практически нет средств от насекомых.
В то же время актуальны такие вещи, как матрасы, плотные пленки, постельное белье, подушки, одеяла, пледы, сапоги и прочая обувь. Нужны также свечи, фонари, посуда для приготовления пищи (кастрюли, сковородки, ножи). Можно приносить продукты питания (детские молочные смеси, специализированное детское питание, печенье, галеты, консервы, быстрорастворимая лапша).
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