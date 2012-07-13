Гуманитарную помощь в Крымск можно приносить на вахту Драматического театра Нижнего Тагила

Кое-что уже удалось собрать, однако организаторы особенно просят приносить глубокую пластиковую посуду, в том числе ложки, вилки. В посылке пока мало стирального порошка, гигиенических (женская гигиена, памперсы для детей, влажные салфетки, зубная паста, щетки) и моющих средств (здесь же губки и мочалки), практически нет средств от насекомых.