Нижнетагильский Пенсионный фонд подвел итоги месячника по взысканию долгов во внебюджетные фонды
13 июля 2012, 09:05ОбществоЕвгения
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В течение июня были организованы совместные рейды с Управлением судебных приставов в организации, не перечисляющие страховые взносы в бюджеты Пенсионного фонда и фонд обязательного медицинского страхования. Подобные мероприятия позволяют не только погасить задолженность, но и дисциплинируют страхователей. В летний период отпусков действенной мерой воздействия на злостных неплательщиков является ограничение выезда должника за пределы Российской Федерации.
Всего в Нижнем Тагиле и Пригородном районе более 8,5 тысяч плательщиков страховых взносов имеют задолженность во внебюджетные фонды на общую сумму 470 млн. рублей. В «черном списке», например, такие крупные предприятия как: ООО «Завод ЖБИ-2», ОАО «Котельно-радиаторный завод», ООО «Арсенал – НТ», ООО «Тагилстрой», ЗАО «Трест №88».
В ходе проверок были совершены рейды в 145 организаций. С 59 должников удалось взыскать 760 тысяч рублей. Остальным неплательщикам оставлены повестки, часть должников отсутствуют по месту регистрации.
Пенсионный фонд напоминает, что страховые взносы, не поступившие в бюджет ПФР, не попадут на пенсионные счета работников предприятий – должников, что неминуемо отразится на размерах их трудовых пенсий.
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