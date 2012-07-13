Нижнетагильский Пенсионный фонд подвел итоги месячника по взысканию долгов во внебюджетные фонды

Всего в Нижнем Тагиле и Пригородном районе более 8,5 тысяч плательщиков страховых взносов имеют задолженность во внебюджетные фонды на общую сумму 470 млн. рублей. В «черном списке», например, такие крупные предприятия как: ООО «Завод ЖБИ-2», ОАО «Котельно-радиаторный завод», ООО «Арсенал – НТ», ООО «Тагилстрой», ЗАО «Трест №88».

В ходе проверок были совершены рейды в 145 организаций. С 59 должников удалось взыскать 760 тысяч рублей. Остальным неплательщикам оставлены повестки, часть должников отсутствуют по месту регистрации.