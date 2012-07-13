Официальная версия пожара в ресторане «Da Vinchi» - поджог

Однако сегодня, как рассказала директор ресторана Ксения Тимофеева,точно известно, что заведение все-таки подожгли. В этом увереноследствие, хотя преступников и подозреваемых на сегодняшний день нет.Тем не менее, расследование продолжается.

Хотя некоторые следы поджога остались на фасаде здания, ресторан продолжает свою работу. Уже сегодня там пройдет новая вечеринка. Будем надеяться, что следствие выяснит, кто стал поджигателем, а в ресторане пусть всегда царит веселье и приятная атмосфера.

Внутри ресторана, однако, осталась та самая уютная атмосфера, которую удалось сохранить владельцам заведения. Это получилось благодаря тому, что дизайн интерьеров уникален в своем роде, и те кто возводил ресторан прекрасно помнят задумку хозяина ресторана. Конечно, это не Москва, но и в Нижнем Тагиле есть места, где несмотря ни на что можно хорошо отдохнуть.