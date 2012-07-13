«Титановую долину», скорее всего, будут финансировать из федерального бюджета

Он также отмечает, что создание ОЭЗ позволит дать порядка 13000 рабочих мест. Это один из важнейших плюсов с учетом реорганизации многих заводов на Урале, как раз сокращающих рабочие места.

«Титановая долина», которая, как известно, расположится в районе Верхней Салды, преобразует всю территорию. Будет развита дорожная сеть агломерации, социальная и инженерная инфраструктура Верхней Салды.

В случае, если особая экономическая зона попадет в план федеральных целевых программ, то на реализацию будет дано большое число средств. Как сообщает «Российская газета», область рассчитывает на 1,7 млрд рублей.