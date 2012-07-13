«Титановую долину», скорее всего, будут финансировать из федерального бюджета
13 июля 2012, 13:35Общество
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Сейчас прорабатываются возможности софинансирования из федерального бюджета проекта «Титановая долина», так называемой, особой экономической зоны. Об этом говорит губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Он также отмечает, что создание ОЭЗ позволит дать порядка 13000 рабочих мест. Это один из важнейших плюсов с учетом реорганизации многих заводов на Урале, как раз сокращающих рабочие места.
«Титановая долина», которая, как известно, расположится в районе Верхней Салды, преобразует всю территорию. Будет развита дорожная сеть агломерации, социальная и инженерная инфраструктура Верхней Салды.
В случае, если особая экономическая зона попадет в план федеральных целевых программ, то на реализацию будет дано большое число средств. Как сообщает «Российская газета», область рассчитывает на 1,7 млрд рублей.
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