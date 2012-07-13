В День Тагилстроевского района на площади у ГДМ состоятся «Танцы без правил»

Суть «Ориентирования» в том, чтобы за максимально короткий период времени оббежать все памятники культуры в центральной части города. Доказательством прохождения этапа станут снимки отрядов около каждого монумента.

В 12 часов все уже должны вновь собраться на площади у ГДМ, чтобы приступить ко второй части программы «Танцы без правил». Здесь пройдет конкурс капитанов, которые должны будут изобразить несколько характерных движений из танца, название которого вытянут «на удачу». После команды покажут подготовленные «Домашние задания», тоже в танцевальной форме, а затем уже начнется самая забавная часть испытаний «Конкурс историй».

Участники будут вытягивать какую-либо историю, написанную на бумаге, и должны будут рассказать ее зрителям, как вы уже догадались, в танце. Возможно, мы увидим танцующую репку, или даже танцевальную революцию. В общем, на празднике будет много веселого, позитивного и энергичного.