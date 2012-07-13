В Екатеринбурге появится памятник первопроходцам кинематографа братьям Люмьер
13 июля 2012, 10:10ОбществоЕвгения
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Фигуры основоположников кинематографа братьев Люмьер, Огюста и Луи Жана, украсят площадь перед главным входом в киноконцертный театр «Космос».
Открытие скульптурной композиции приурочено к Дню города и 150-летию старшего из братьев — Огюста Люмьера. Место для памятника не случайно выбрано рядом с ККТ «Космос» — это своеобразный подарок театру, ведь именно в 2012 году главный киноконцертный зал Екатеринбурга отмечает свой 45-летний юбилей.
Подготовка к возведению скульптуры идет полным ходом, уже назначена дата открытия — 27 августа, когда в России отмечается День кино, сообщает пресс-служба мэрии.
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