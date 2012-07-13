В Екатеринбурге появится памятник первопроходцам кинематографа братьям Люмьер

Открытие скульптурной композиции приурочено к Дню города и 150-летию старшего из братьев — Огюста Люмьера. Место для памятника не случайно выбрано рядом с ККТ «Космос» — это своеобразный подарок театру, ведь именно в 2012 году главный киноконцертный зал Екатеринбурга отмечает свой 45-летний юбилей.