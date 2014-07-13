На 13 июля в Нижнем Тагиле объявлено экстренное предупреждение
13 июля 2014, 11:15Общество
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По сообщению ФГБУ «Уральское УГМС» 13 июля местами в Свердловской области ожидаются сильные и очень сильные дожди, порывы ветра до 20-25м/с.
При сильном ветре, чтобы не получить травмы и увечья, гражданам необходимо соблюдать меры безопасности.
Специалисты рекомендуют по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте, а также парковать его вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций, избегать разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, рекламных щитов.)
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