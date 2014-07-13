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На 13 июля в Нижнем Тагиле объявлено экстренное предупреждение
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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На 13 июля в Нижнем Тагиле объявлено экстренное предупреждение

13 июля 2014, 11:15Общество
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