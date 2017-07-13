Годовалая девочка из Каменска-Уральского получила ожоги второй степени из-за взорвавшегося чайника
13 июля 2017, 06:30Общество
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В Каменске-Уральском в одной из квартир взорвался электрочайник, осколки которого травмировали годовалого ребёнка.
Девочке диагностировали ожоги второй и третьей степени.
Сообщается, что товар был приобретён два года назад. Когда возмущенная покупательница обратилась к продавцу, её требование о возмещении морального ущерба проигнорировали. Тогда она обратилась в суд.
Через некоторое время мать малышки отсудила у магазина 85 тысяч рублей, передает Life, ссылаясь на пресс-службу городского суда.
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