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Годовалая девочка из Каменска-Уральского получила ожоги второй степени из-за взорвавшегося чайника
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Годовалая девочка из Каменска-Уральского получила ожоги второй степени из-за взорвавшегося чайника

13 июля 2017, 06:30Общество
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