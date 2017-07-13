Приют для мам с детьми в трудной жизненной ситуации появится в Нижнем Тагиле (ФОТО)

По словам людей, занимающихся обустройством будущего приюта, к ним за помощью часто обращаются женщины с детьми, которым некуда идти. Потому обустройство подобного места очень важно.

От муниципалитета мы получили помещения площадью 65 кв.м. в цокольном этаже дома №68 на ул. Горошникова. Помещения находятся в крайне плачевном состоянии и мы нуждаемся в помощи всех неравнодушных в работах по их капитальному ремонту отметила в разговоре с журналистами TagilCity.ru руководитель Центра защиты материнства и детства «Дар жизни» Екатерина Ромашко.

В перспективе организаторы приюта мечтают о создании в городе антикризисного центра для женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию, как во время беременности, так и с детьми.

Мы занимаемся, в том числе, предабортным консультированием. Убеждаем женщин сохранять жизнь не родившихся детей. По обустройству приюта на ул. Горошникова предстоит проделать большую работу. То, как скоро она будет закончена, во многом зависит от помощи Бога и неравнодушных людей. Конечно, 65 кв. м. это немного. Всего три комнаты и кухня. Если бы у нас было больше площадей, мы могли бы организовать полноценный антикризисный центр отметила Екатерина Ромашко в разговоре с журналистами TagilCity.ru.

Фото помещений будущего приюта из сообщества ЦЗМиД «Дар жизни» в социальных сетях.

Напомним, проведённое осенью прошлого года расследование TagilCity.ru показало, что и сторонники, и противники бэби-боксов сходятся в том, что женщинам нужна особая поддержка, чтобы они не отказывались от детей, оказавшись с трудной жизненной ситуации.

На проблему отсутствия кризисных центров ранее обратил внимание один из психологов Нижнего Тагила, когда разыгравшаяся семейная драма лишила сна двор в центре города.

О необходимости всесторонней помощи семье со стороны государства говорила в эксклюзивном интервью порталу TagilCity.ru и уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.