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Шла пешком 4 км: сотрудники ГИБДД забрали машину и бросили кормящую мать 2-х недельного младенца на трассе близ Нижнего Тагила
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Шла пешком 4 км: сотрудники ГИБДД забрали машину и бросили кормящую мать 2-х недельного младенца на трассе близ Нижнего Тагила

13 июля 2017, 12:55ОбществоИрина Анисимова
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