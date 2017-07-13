Шла пешком 4 км: сотрудники ГИБДД забрали машину и бросили кормящую мать 2-х недельного младенца на трассе близ Нижнего Тагила

Светлана - жительница пос. Баранчинский, расположенном недалеко от Нижнего Тагила, ехала по срочным делам на своем автомобиле 11 июля. Маршрут лежал из города Кушва в пос. Баранчинский. На трассе женщину остановили местные сотрудники ГИБДД. При проверке документов у автоледи оказались просроченные права.

Я только недавно родила ребенка. Пока была беременной, не успела права поменять. Я не отрицаю, что это нарушение ПДД с моей стороны. Но то, как поступили сотрудники ГАИ, меня до сих пор вводит в панику рассказывает молодая мать.

Сотрудники ГИБДД составили протокол об административном правонарушении, изъяли автомобиль и самостоятельно этапировали его до штрафстоянки. Жительницу пос. Баранчинский оставили стоять одну на трассе под проливным дождем.

У меня 2-х недельный малыш, я кормящая мать. Я была так растеряна. С одной стороны, я понимала, что нарушила правила. Но и сотрудники ГАИ провели процедуру с нарушениями. Во-первых, сотрудник сел за руль и управлял автомобилем до стоянки без страховки, чем сам нарушил ПДД. По правилам, он должен был вызвать эвакуатор, либо ждать, когда кто-то приедет и заберет машину. А так, это вообще похоже на угон продолжила женщина.

Кормящей матери не оставалось ничего другого, как самостоятельно добираться до дома вдоль трассы. Муж женщины по роду деятельности часто уезжает в командировки. 11 июля его не было в городе. Спустя какое-то время на связь вышел брат Светланы и предложил свою помощь. По дороге было принято решение обратиться за консультацией по телефону доверия ГИБДД:

Супруг у меня в этот момент как раз был в рейсе. Позвонила ему, позвонила брату, попросила помощи. Добравшись до дома, я набрала телефон доверия ГИБДД, попросила разъяснить ситуацию: кто прав, кто виноват. На том конце провода выслушали и подтвердили, что изъятие авто незаконно, все выполнено с грубыми нарушениями. Но, тут же пояснили, что судится или предпринимать какие-либо меры воздействия на сотрудников бесполезно делится информацией автоледи.

Находясь в другом городе, супруг Светланы мог помочь ей только дистанционно. После детального рассказа женщины о происшедшем, он позвонил в отдел ГИБДД города Кушвы и принял решение связаться с местной прокуратурой. Супруги надеялись, что им помогут. Однако, в произошедшем никто не хотел разбираться:

В прокуратуре я объяснил ситуацию. Меня просто послали открытым матом. Запись разговора сохранилась, где поясняли, куда мне лучше идти. Сказали, что рабочий день у них окончен, и их мои проблемы не волнуют рассказал муж Светланы.

Супруги обратились в отделение ГИБДД города Кушвы. Там тоже не захотели вникать в их проблему:

Кушва сказала тоже самое: мы с баранчинскими ссориться не будем поясняют оба супруга.

Светлана в отчаянии. Она считает, что письменная жалоба в ГАИ и заявление в прокуратуру так и останутся без рассмотрения. Женщина опасается, что ей и мужу сейчас не дадут спокойно жить. Уже через день после событий с изъятием автомобиля они почувствовали пристальное внимание к их личностям и авто со стороны сотрудников местного ГАИ. О произошедшем жительница Свердловской области рассказывает со слезами на глазах:

Ситуация, конечно, была неприятная. Но мы живем в маленьком поселке. И нам дают понять, что если мы пойдем дальше, они нам потом житья не дадут. Будут тормозить каждый день и нервы мотать. Муж вернулся из рейса, его сегодня уже начали тормозить на каждом перекрестке поделилась жительница пос. Баранчинский.

Чтобы получить правовую оценку действиям сотрудников ГИБДД, редакция TagilCity.ru связалась с практикующим в Нижнем Тагиле автоюристом. Он пояснил процедуру изъятия автомобиля согласно закону:

Работник ГАИ не может управлять транспортным средством, изъятым после составления протокола об административном правонарушении. Он не вписан в полис страхования автогражданской ответственности. По дороге может случиться ДТП, например. Доставка автомобиля до стоянки производится с помощью автоэвакуатора. Либо, на место вызывается тот, кто вписан в страховку ОСАГО. Он и доставляет транспортное средство до пункта назначения. Только в крайних случаях сотрудники ГАИ могут делать это самостоятельно: если объявлено военное положение или есть реальная угроза жизни и здоровью граждан. А то, что бросили девушку посреди леса на трассе – это уже моральные качества сотрудников ГАИ, -- пояснил адвокат, занимающийся делами, связанными с дорожно-транспортными происшествиями в Нижнем Тагиле.