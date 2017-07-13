Сёстры-сироты получат жилье от государства вместо ремонта разрушенной квартиры на Сухоложском в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Вскоре после выпуска из детского дома сёстры были сняты с очереди на получение жилплощади от государства из-за обнаружившейся квартиры, в которой они оказались прописаны.

Пустующая квартира их родственников на Сухоложском, в которой оказались прописаны девочки, практически не имеет пола, окна заколочены. После смерти от туберкулёза проживавших там родственников в ней какое-то время жили бомжи, а потом дверь вообще заварили.

Никогда не живших в ней сестёр-сирот обязали в судебном порядке восстанавливать разрушенную квартиру.

Пока девочки были в детском доме и о квартире не знали, там накопилась крупная сумма за коммунальные платежи. С выходом сестёр из детского учреждения одну из них обязали выплачивать долги за квартиру, вследствие чего банковские карты старшей всё ещё остаются заблокированными рассказала редакции TagilCity.ru крёстная сестёр-сирот Мария.

После публикации материала на TagilCity.ru освещать сложившуюся ситуацию приезжал в Нижний Тагил один из федеральных телеканалов.

Была подана апелляция в областной суд. Её рассмотрели и вынесли решение, по которому обязательства по восстановлению квартиры с сестёр теперь сняты.

За ними снова закрепили место в очереди на квартиры от государства пояснила крёстная сестёр.

Вопрос о погашении старшей сестрой долгов за проблемную квартиру пока остаётся нерешённым.

В суде этот запрос планирует представлять опека сообщила крёстная девочек.

Редакция TagilCity.ru будет следить за развитием событий.