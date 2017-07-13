Трое подростков из Новоуральска разбили электропоезд «Ласточка»: сумма ущерба составила 92 тысячи рублей
13 июля 2017, 07:30Общество
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Вечером 17 июня неизвестные подростки разбили окно электропоезда «Уральская ласточка», который курсировал между Нижним Тагилом и Екатеринбургом. Накануне причастные к хулиганству были установлены.
Сюжеты: Нижний Тагил, Екатеринбург
Ими оказались трое подростков – 16-ти и 17-летние молодые люди и 15-летняя девушка из Новоуральска. Они признались полиции, что заскучали во время прогулки и решили обкидать транспорт камнями. Ущерб, причиненный компанией, составил 92 тысячи рублей.
По факту вандализма было возбуждено уголовное дело. Правоохранители из транспортной полиции провели с виновниками инцидента воспитательную беседу, передает Наша газета.
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