Трое подростков из Новоуральска разбили электропоезд «Ласточка»: сумма ущерба составила 92 тысячи рублей

Ими оказались трое подростков – 16-ти и 17-летние молодые люди и 15-летняя девушка из Новоуральска. Они признались полиции, что заскучали во время прогулки и решили обкидать транспорт камнями. Ущерб, причиненный компанией, составил 92 тысячи рублей.