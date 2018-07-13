Большегрузы «Магнита» портят дворы в разных районах Нижнего Тагила

Ранее жители улиц Ленина и Краснознаменной жаловались на фуры торговой сети «Магнит», которые заезжают на бордюры и газоны и портят внешний вид придомовых территорий при разгрузке. После публикации на TagilCity.ru в редакцию обратилось еще несколько тагильчан из разных районов города со схожей проблемой.

Как рассказали местные жители, во дворе дома 76 по улице Ильича в Нижнем Тагиле находится магазин «Магнит». При подъезде к магазину фуры данной торговой сети испортили новый тротуар, идущий вдоль улицы. По словам тагильчан, большегрузы могли продавить колеи на тротуаре. Ремонт тротуара проходил недавно, асфальт еще свежий.

Я живу рядом с «Магнитом» и вижу, как водители фур заезжают к магазину с улицы Ильича, а именно заезд, который напротив улицы Радистов. Грузовые автомобили торговой сети «Магнит» практически уничтожили участок нового тротуара по Ильича. Это магнитовские фуры, они постоянно тут крутятся. На асфальтовом покрытии колеи около 10 сантиметров,рассказал тагильчанин.

Жители ГГМ также обеспокоены состоянием внутридворовой территории. Жильцы домов поделились, что на дороге появились ямы и колеи от того, что фуры «Магнит» систематически заезжают на разгрузку через их двор.

Гружёные магнитовские фуры весь проезд в моём квартале раскурочили. Сплошные ямы и колеи, пожаловался тагильчанин, живущий в доме 42 по Уральскому проспекту.

В микрорайоне Северный Дзержинского района, по словам местных жителей, большегрузы «Магнита» также доставляют неудобства. Они перегораживают основной проезд во дворы сразу нескольких домов. Жильцы домов неоднократно обращались на горячую линию сети «Магнит», в компании им обещали разобраться в ситуации. Однако проблема не решена до сих пор. Жители рассказали, что часто опаздывают на работу, так как вынуждены совершать объезд вокруг соседних кварталов, пока идет разгрузка.

Фуры, доставляющие продукты в магазин «Магнит» на Северный поселок, при парковке просто борзеют. Встают как им удобно. А то, что они перегораживают весь проезд, им наплевать. Я неоднократно звонил на горячую линию компании «Магнит», там мне все время обещают, что исправят данную ситуацию, однако фуры продолжают парковаться так же. На разгрузке фуры стоят не менее получаса, и стабильно в утреннее время, именно тогда, когда местные жители выезжают на работу. Этим проездом пользуются жители 7-8 многоэтажек. Когда я обратился к директору магазина, чтобы хоть как-то решить данный вопрос, она мне ответила, что они уже выгружаются так лет семь. Пока фура стоит на разгрузке, местным водителям, чтобы не поцарапать свой автомобиль, приходится заезжать на газон. Ну неужели нельзя встать по-нормальному – вдоль дороги, чтобы люди могли спокойно проехать, посетовал местный житель Павел.

Ситуацию с парковками большегрузов изучили общественники движения «Тагил без ям». Они посоветовали тагильчанам писать обращения в городские инстанции.