Екатеринбурженка не выходит на связь после задержания полицией Ливана

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Жительница Екатеринбурга обратилась в аппарат уполномоченного по правам человека в Свердловской области с просьбой начать проверку по факту задержания её дочери полицией Ливана. Девушка не выходит на связь с 10 июля.
Сюжеты: Екатеринбург
10 июля жительнице Екатеринбурга Татьяне Нитиевских позвонила её дочь Светлана, которая отдыхала в Ливане. Она сообщила, что её вместе с 25-ю девушками удерживают в камере отделения полиции и заставляют подписывать документы на арабском языке.
После этого девушка перестала выходить на связь. Чуть позже Татьяна сообщила, что с ней связывались люди, которые требовали за дочь выкуп, сообщает «Интерфакс Россия».
Нитиевских обратилась к уполномоченному по правам человека в Свердловской области, но пока что ответ из ведомства не поступил. В министерстве иностранных дел журналистам не смогли подтвердить факт задержания гражданки России или поступления обращений от её родственников.
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