Екатеринбурженка не выходит на связь после задержания полицией Ливана

10 июля жительнице Екатеринбурга Татьяне Нитиевских позвонила её дочь Светлана, которая отдыхала в Ливане. Она сообщила, что её вместе с 25-ю девушками удерживают в камере отделения полиции и заставляют подписывать документы на арабском языке.

После этого девушка перестала выходить на связь. Чуть позже Татьяна сообщила, что с ней связывались люди, которые требовали за дочь выкуп, сообщает «Интерфакс Россия».