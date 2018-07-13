Глава «Россетей» Ливинский рассказал о планах снизить потери до 7%

Как только в конце 2017 года цифровизацию электросетей объявили главной государственной задачей, «Россети» приступили к резкому наращиванию своей инвестпрограммы. Руководитель госхолдинга Павел Ливинский отметил, что реализация проекта никак не скажется на долгах компании, которая планирует снизить свои потери до 7%.
Как Ливинский рассказал в интервью газете «Коммерсант», «Россети» будут исполнять проект цифровизации сетей посредством внедрения современных российских технологий, ПО и повышения уровня локализации оборудования.
Повышенное внимание глава электросетевого холдинга обратил на тот факт, что сейчас долг компании рублевый, и проект никак не скажется на стоимости, так как не планируется уровень долга, который мог бы превысить нормативные значения.
Цифровизация сети — это окупаемый проект, поскольку средства будут возвращаться за счет уменьшения издержек. «Россети» хотят стать одними из двигателей процесса, ведь компания имеет большой охват, и ее деятельность легко поддается цифровизации, что даст импульс развитию сопутствующих отраслей.
Помимо этого, Ливинский рассказал о планах «Россетей» получить сетевые активы «Оборонэнерго» министерства обороны России в счет долга «Оборонэнергосбыта», который составляет более четырех миллиардов рублей. Как предполагается, «Оборонэнерго» может стать отдельной дочерней структурой, управлять которой будут «Россети». В планах компании сделать сеть наблюдаемой, вследствие чего потери сократятся до рекордных 7%, что даст экономию до 50 миллиардов рублей ежегодно. Эти киловатт-часы предоставят кому-то, что принесет дополнительные 50 миллиардов рублей выручки. Также Ливинский напомнил о том, что «Россети» собираются осуществить дивидендные выплаты по итогам I квартала в сумме около 2,5 миллиарда рублей. В будущем объемы данных выплат будут поступательно увеличиваться.