Глава «Россетей» Ливинский рассказал о планах снизить потери до 7%

Как Ливинский рассказал в интервью газете «Коммерсант», «Россети» будут исполнять проект цифровизации сетей посредством внедрения современных российских технологий, ПО и повышения уровня локализации оборудования.

Повышенное внимание глава электросетевого холдинга обратил на тот факт, что сейчас долг компании рублевый, и проект никак не скажется на стоимости, так как не планируется уровень долга, который мог бы превысить нормативные значения.

Цифровизация сети — это окупаемый проект, поскольку средства будут возвращаться за счет уменьшения издержек. «Россети» хотят стать одними из двигателей процесса, ведь компания имеет большой охват, и ее деятельность легко поддается цифровизации, что даст импульс развитию сопутствующих отраслей.