Холодная вода будет отключена в Нижнем Тагиле с 17 по 19 августа

17 августа холодную воду отключат в Дзержинском районе Нижнего Тагила, на ГГМ, в поселках Сухоложский и Северный.
С 17 по 19 августа будет произведено отключение холодного водоснабжения в Дзержинском районе, на ГГМ, в поселках Северный и Сухоложский. Холодной воды не будет в детских садах и медицинских учреждениях этих районов, роддом на Вагонке также останется без холодной воды в указанный период.
Отключение воды связано с ремонтом Черноисточинского гидроузла в рамках мероприятий по подготовке к отопительному сезону.
Заместитель главы по социальной политике Валерий Суров заявил, что во вторник состоится собрание с Роспотребнадзором и двумя больницами по вопросу переноса обработки Демидовской больницы для того, чтобы она могла работать на все районы.
Начальник управления горхозяйством Владимир Юрченко сообщил, что составлен подробный график ремонтных работ для своевременного оповещения граждан.