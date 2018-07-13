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Холодная вода будет отключена в Нижнем Тагиле с 17 по 19 августа
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Холодная вода будет отключена в Нижнем Тагиле с 17 по 19 августа

Вчера, 19:35Общество
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