Холодная вода будет отключена в Нижнем Тагиле с 17 по 19 августа

С 17 по 19 августа будет произведено отключение холодного водоснабжения в Дзержинском районе, на ГГМ, в поселках Северный и Сухоложский. Холодной воды не будет в детских садах и медицинских учреждениях этих районов, роддом на Вагонке также останется без холодной воды в указанный период.