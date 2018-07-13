Лжепожарные предлагают установку датчиков дыма жителям Первоуральска

В социальных сообществах Первоуральска появились сообщения о людях, которые объезжают близлежащие посёлки и предлагают жителям установку противопожарных датчиков. По информации подписчиков сообществ, неизвестные представляются сотрудниками пожарной охраны и утверждают, что установка датчиков обязательна. За свои услуги они берут 1500 рублей.

Как сообщает «Инцидент|Первоуральск», стоимость подобных датчиков составляет от 200 до 300 рублей. Для установки не требуется специальных знаний и навыков. При этом некоторые комментаторы отмечают, что их родственникам предлагали подобную услугу за 5-8 тыс. рублей.

Это автономный дымовой извещатель ДИП-142, его цена 239 рублей. Крепится на 2 самореза к стене или потолку. Работает от батарейки, при срабатывании издаёт звуковой сигнал. Штука очень полезная, но купить и установить ее каждый может сам. То, что за это берут такие деньги и говорят, что это обязаловка - это развод. Защитить свой дом - это добровольное желание каждого.рассказала подписчица по имени Ольга.