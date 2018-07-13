Лжепожарные предлагают установку датчиков дыма жителям Первоуральска

Жителям посёлков вблизи Первоуральска люди, представляющиеся сотрудниками пожарной службы, предлагают установку датчиков задымлённости за 1500 рублей. По утверждениям первоуральцев, стоимость такого датчика составляет от 200 до 300 рублей, а установить его можно, не обладая специальными знаниями.
В социальных сообществах Первоуральска появились сообщения о людях, которые объезжают близлежащие посёлки и предлагают жителям установку противопожарных датчиков. По информации подписчиков сообществ, неизвестные представляются сотрудниками пожарной охраны и утверждают, что установка датчиков обязательна. За свои услуги они берут 1500 рублей.
Как сообщает «Инцидент|Первоуральск», стоимость подобных датчиков составляет от 200 до 300 рублей. Для установки не требуется специальных знаний и навыков. При этом некоторые комментаторы отмечают, что их родственникам предлагали подобную услугу за 5-8 тыс. рублей.
Это автономный дымовой извещатель ДИП-142, его цена 239 рублей. Крепится на 2 самореза к стене или потолку. Работает от батарейки, при срабатывании издаёт звуковой сигнал. Штука очень полезная, но купить и установить ее каждый может сам. То, что за это берут такие деньги и говорят, что это обязаловка - это развод. Защитить свой дом - это добровольное желание каждого.рассказала подписчица по имени Ольга.
Напомним, что в Нижнем Тагиле люди, представляющиеся сотрудниками газовой службы, предлагали пенсионерам установку приборов для контроля утечки газа. За работу они брали 8 тыс. рублей.