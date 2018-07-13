Лжеводопроводчики ходят по домам на Красном Камне в Нижнем Тагиле

В редакцию TagilCity.ru обратилась тагильчанка Елена, женщина рассказала, что 10 июля в районе 14.00 она чистила свою машину и заметила у подъезда подозрительных людей, которые что-то спрашивали у пенсионеров на лавочке. Женщина решила поучаствовать в беседе, так как наслышана о различных видах мошенничества.

Подошли три молодых человека и начали спрашивать у пенсионеров, нет ли у них жалоб на качество воды. Я в это время рядом стояла и чистила автомобиль. Решила у них поинтересоваться, откуда они. Они начали говорить что-то про какие-то пусконаладочные работы,рассказала Елена.

Также, как пояснила Елена, молодые люди спрашивали у пенсионеров номера квартир. Говорили о необходимости проведения каких-то работ в квартирах.

Я у них попросила документы. Двое из них сразу же развернулись и ушли,пояснила женщина.

Однако один из них решил показать женщине удостоверение.

Это просто картонка была, а на ней печать с надписью «ИННОПРОМ», ничего лучше что ли придумать не могли?прокомментировала тагильчанка.

Елена спросила у молодых людей, почему ходят они, а не представители «Водоканала», однако ответа не получила. Соседкам женщина пояснила, что это могут быть мошенники, которые под видом водопроводчиков ходят по квартирам, якобы проверяют качество воды, а потом предлагают купить у них бесполезные приборы для очистки.

Лжеводопроводчикам я предложила сходить в управляющую компанию и прийти уже с представителем жилищной организации. Они испугались, тут же сели в машину и уехали. Еще и возмущались, что я им мешаю работать, сказала Елена.