Неприятные впечатления: тагильчанин недоволен услугами турфирмы «Городища»

Житель Нижнего Тагила рассказал редакции TagilCity.ru о том, что остался недоволен туром, который приобрел в турфирме «Городища».

Ездили мы 7 июля, автобусы отходят от ТЦ «Кардинал» в Нижнем Тагиле. Брали тур на «Небесную ярмарку» в Кунгур. Стоимость поездки – 1450 рублей с человека. Плюс 800 рублей нужно доплатить сверх за посещение пещеры и отдельно за катание на воздушном шаре. В программе оно было заявлено, но фактически его не было,рассказал мужчина.

Тагильчанин признался, что от поездки у него остались только неприятные впечатления. Со слов мужчины, кондиционер в автобусе в жару дул теплым воздухом. Гида пассажирам, которые сидели в конце автобуса, не было слышно.

На просьбы рассказывать погромче гид не реагировала. А по ТВ, вместо обещанных фильмов про Урал, показывали фильмы про бандитов, отметил мужчина.

На воздушных шарах покататься не удалось. Мероприятие было заявлено в программе тура, однако, как оказалось, записываться на катание нужно было заранее.

Наш гид об этом не позаботилась. Хотя мы видели, что гиды групп из других городов подходили и договаривались о записи,поделился с редакцией тагильчанин.

В вечернюю программу мероприятия было включено представление на стадионе.

Посмотреть «Танец слонов» на стадионе мы тоже не смогли. Так как, когда нас привели, стадион был уже забит, на трибуны попасть не удалось, так как все места были заняты, и билеты нужно было приобретать заранее. Когда нас привели, стадион вообще уже был забит пьяной толпой и там шел какой-то концерт. Наша гид нам сказала просто пойти и найти себе место,возмутился тагильчанин.

Видео со стадиона Видео

Шоу шаров группа из Нижнего Тагила так и не смогла досмотреть, так был назначен сбор для отъезда.

Один положительный момент – посещение ледяной пещеры. Деньги, считаю, потрачены нецелесообразно,резюмировал мужчина.