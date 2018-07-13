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Неприятные впечатления: тагильчанин недоволен услугами турфирмы «Городища»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Неприятные впечатления: тагильчанин недоволен услугами турфирмы «Городища»

Вчера, 14:15ОбществоЮлия Суворова
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