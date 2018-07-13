Пропавший под Нижним Тагилом Эдуард Галин мог уехать на юг

Пропавший под Нижним Тагилом военный, предположительно, уехал на машине на юг России.
О том, что пропавший 7 июля Эдуард Галин из Свободного найден, редакции TagilCity.ru сообщила супруга его сослуживца.
Эдик нашелся, спасибо. Пока больше никакая информация не разглашается,сообщила женщина.
В этот же день, ранее, коллеги Эдуарда сообщили, что его машина была зафиксирована камерами в Самарской области, а до этого, предположительно, Эдуард был в Башкирии.
Однако родственники молодого человека в беседе с редакцией эту информацию подтвердить не смогли.
Возможно, он уехал сам, такое бывает с молодыми ребятами, воинская служба не так проста, как может показаться,поделилась с редакцией супруга одного из военнослужащих из Свободного.
Как сообщают сослуживцы молодого человека, он двигается на юг России.
Предположительно, он влюбился и уехал с девушкой,рассказал редакции человек, близко знакомый с ситуацией.