Пропавший под Нижним Тагилом Эдуард Галин мог уехать на юг

О том, что пропавший 7 июля Эдуард Галин из Свободного найден, редакции TagilCity.ru сообщила супруга его сослуживца.

Эдик нашелся, спасибо. Пока больше никакая информация не разглашается,сообщила женщина.

В этот же день, ранее, коллеги Эдуарда сообщили, что его машина была зафиксирована камерами в Самарской области, а до этого, предположительно, Эдуард был в Башкирии.

Однако родственники молодого человека в беседе с редакцией эту информацию подтвердить не смогли.

Возможно, он уехал сам, такое бывает с молодыми ребятами, воинская служба не так проста, как может показаться,поделилась с редакцией супруга одного из военнослужащих из Свободного.

Как сообщают сослуживцы молодого человека, он двигается на юг России.