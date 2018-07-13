Руководитель талицкого ОАО «Энергосбыт Плюс» оштрафован на 5 тыс. рублей

По информации пресс-службы прокуратуры Свердловской области в апреле 2018 года жительница Талицы направила обращение в офис ОАО «Энергосбыт Плюс» о предоставлении информации, необходимой для получения льготы за коммунальные услуги.

Обращение было зарегистрировано и передано на рассмотрение руководителю ОАО «Энергосбыт Плюс». Однако руководитель предал данное обращение заявительнице только в мае 2018 года, что нарушает федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Закон предусматривает ответ заявителю в течение 30 дней.