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Руководитель талицкого ОАО «Энергосбыт Плюс» оштрафован на 5 тыс. рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Руководитель талицкого ОАО «Энергосбыт Плюс» оштрафован на 5 тыс. рублей

Вчера, 20:55Общество
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