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Руководитель талицкого ОАО «Энергосбыт Плюс» оштрафован на 5 тыс. рублей за несвоевременное рассмотрение обращения местной жительницы.
По информации пресс-службы прокуратуры Свердловской области в апреле 2018 года жительница Талицы направила обращение в офис ОАО «Энергосбыт Плюс» о предоставлении информации, необходимой для получения льготы за коммунальные услуги.
Обращение было зарегистрировано и передано на рассмотрение руководителю ОАО «Энергосбыт Плюс». Однако руководитель предал данное обращение заявительнице только в мае 2018 года, что нарушает федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Закон предусматривает ответ заявителю в течение 30 дней.
В связи с этим по результатам прокурорской проверки руководитель ОАО «Энергосбыт Плюс» оштрафован на 5 тысяч рублей.
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