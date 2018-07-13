Тагильчане могут проголосовать за место экспозиции советских скульптур

Жителям Нижнего Тагила предлагается проголосовать за место для экспозиции скульптур советского периода.
Профессиональные скульпторы провели реставрацию семи парковых скульптур советского периода, стоявших когда-то на улицах Нижнего Тагила. Среди них несколько фигур пионеров, статуи горняка и маленького Володи Ульянова, бюсты В.И. Ленина и И.В. Сталина.
Установить скульптуры планировалось в Пионерском сквере в центре города. Однако помимо сквера для размещения скульптур были предложены музейные зоны.
Администрация города приняла решение привлечь тагильчан к обсуждению места размещения советских скульптур.
Скульптуры отражают непростой период истории нашего государства, поэтому, выбирая место их экспозиции, нужно опираться на мнение жителей города,рассказал врио мэра Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
Познакомиться с фотографиями отреставрированных скульптур и проектом их размещения в Пионерском сквере, проголосовать, а также высказать свое мнение по данной концепции можно на официальном сайте Нижнего Тагила.