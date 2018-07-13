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Тагильчане могут проголосовать за место экспозиции советских скульптур
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильчане могут проголосовать за место экспозиции советских скульптур

Вчера, 20:15Общество
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