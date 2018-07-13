В Абазе глава Хакасии Виктор Зимин почтил сквер памяти погибших шахтеров

Как сообщает издание “Хакасия-Информ”, 13 июля жители Абазы отмечали День города и День металлурга, на празднование которых прибыл глава Хакасии. Виктор Зимин решил посетить сквер погибших шахтеров, где возложил цветы в их честь. После официально стартовал велопробег, во время которого его участники проехали по маршруту от набережной до праздничной площади.

В 17.00 в Центральном Доме культуры прошло торжественное собрание, приуроченное к двум праздникам. В ходе встречи Виктор Зимин лично выразил благодарность работникам металлургической сферы, а также отметил всю значимость их работы.

14 июля торжество продолжится. в 12.00 на центральной площади начнется фестиваль республиканской культуры “Казачий круг”. На футбольном стадионе состоятся спортивные игры, а на дамбе Абакана, которая находится около МБОУ АСОШ №50, все желающие могут принять участие в лодочных гонках.