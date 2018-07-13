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В Абазе глава Хакасии Виктор Зимин почтил сквер памяти погибших шахтеров
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Абазе глава Хакасии Виктор Зимин почтил сквер памяти погибших шахтеров

Вчера, 18:05Общество
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