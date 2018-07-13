Воспитанник тагильской лаборатории робототехники получил премию Черепанова

Ученик Политехнической гимназии Егор Ермаков посещает нижнетагильскую «Лабораторию робототехники» МБУ ДО ГДДЮТ с первого класса, в 2018 году он был удостоен премии Черепанова.

Самый первый проект Егора «Робот-гусеница» был представлен в 2013 году на региональном этапе Всероссийской робототехнической олимпиады. В этом конкурсе юный программист занял первое место на областном этапе в Екатеринбурге.

После этого Егор участвовал в областных, всероссийских и международных соревнованиях. В ноябре 2017 года Егор занял третье место на робототехнической олимпиаде мирового уровня WRO 2017 в Коста-Рике. Подготовка к данной олимпиаде заняла у мальчика 9 месяцев.

С 2014 года ученик ГДДЮТ четыре раза входил в состав сборной России на всемирных соревнованиях по робототехнике.

Сейчас Егор подал заявку в университет Иннополис в Казани на федеральные учебно-тренировочные сборы.