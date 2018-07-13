Выпускники из Нижнего Тагила обратились в апелляционную комиссию по ЕГЭ

80% выпускников Свердловской области получили ноль баллов за творческий этап в ЕГЭ по английскому языку. Около 160 несогласных, не считая выпускников Екатеринбурга, обратились в апелляционную комиссию.

Во второй части ЕГЭ по английскому языку выпускникам предлагалось написать эссе на тему «Ранний выбор карьерного пути — ключ к успеху». Представители проверяющей комиссии пояснили, что причина неудачи большинства выпускников в данной части экзамена заключается в неправильном выборе ключевой фразы. В данном случае необходимо было раскрыть словосочетание «ключ к успеху».

19-летняя выпускница из Нижнего Тагила Дарья оказалась в числе тех, кто выбрал «неправильную фразу». Девушка получила за эссе ноль баллов и не смогла пройти по конкурсу в один из столичных языковых университетов.

Дарья является лауреатом и победителем более 40 языковых олимпиад, выиграла очный тур программы по языковому обмену и год училась в Гонконге в англоязычной школе. Несмотря на все эти заслуги, девушка не добрала баллов в ЕГЭ по английскому языку.