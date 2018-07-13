Житель Асбеста нашёл могилу пропавшего в годы войны деда

Аким Григорьевич Мезенцев ушёл на фронт в 1942 году. Через шесть месяцев родные получили известие, что глава их семьи пропал без вести. Вплоть до 2018 года родственники ничего не знали об ушедшем на фронт мужчине.

Лишь недавно внукам удалось найти информацию, что их дед, призванный в апреле 1942 года, воевал в 167-й стрелковой дивизии, которая была сформирована в городе Сухом Логу Свердловской области. Подобными поисками занимается поисковый отряд «Дружина».

Чтобы установить его потомков, члены отряда использовали социальные сети. Однако фамилия Мезенцевых оказалась распространённой. Найти родственников удалось с помощью краеведа и его знакомой Людмилы Русских, которая многих жителей знает и знала лично, в том числе и Мезенцева.