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Житель Асбеста нашёл могилу пропавшего в годы войны деда
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Житель Асбеста нашёл могилу пропавшего в годы войны деда

Вчера, 07:30Общество
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