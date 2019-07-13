Правительство утвердило календарь выходных дней на 2020 год

В следующем году 4 и 5 января, которые выпадают на выходные, переносятся на 4 и 5 мая. Новогодние праздники продлятся с 1 по 8 января.

Также россияне будут отдыхать с 22 по 24 февраля и с 7 по 9 марта. В честь Праздника весны и труда утверждены выходные с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая, в связи с празднованием Дня Победы.