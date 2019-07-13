Правительство утвердило календарь выходных дней на 2020 год
Сегодня, 22:16ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о переносе выходных дней в 2020 году, сообщает «Интерфакс».
В следующем году 4 и 5 января, которые выпадают на выходные, переносятся на 4 и 5 мая. Новогодние праздники продлятся с 1 по 8 января.
Также россияне будут отдыхать с 22 по 24 февраля и с 7 по 9 марта. В честь Праздника весны и труда утверждены выходные с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая, в связи с празднованием Дня Победы.
С 12 по 14 июня россияне смогут отдохнуть в связи с Днем России, также нерабочим праздничным останется День народного единства — 4 ноября.
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