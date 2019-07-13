Свердловский арбитраж отказал миноритариям «Энел Россия» по иску на 117 млн евро
Сегодня, 21:57ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Арбитражный суд Свердловской области отказал по иску миноритариев «Энел Россия» к владельцу контрольного пакета акций компании Enel Investment Holding B.V. и нескольким членам совета директоров, сообщает «Правда УрФО».
Компании The Russian Prosperity Fund, The Prosperity Quest Fund, Prosperity Russia Domestic Fund Limited и Prosperity Capital Management SICAV, выступавшие в интересах «Энел Россия», просили возместить убытки на сумму 117,8 млн евро и 389,9 млн рублей.
В иске было указано, что Enel Investment Holding B. V. при участии членов совета директоров настояло на контракте «Энел Россия» на покупку оборудования для Среднеуральской ГРЭС.
Из картотеки Арбитража следует, что суд полностью отказал в иске.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей