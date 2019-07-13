Свердловский арбитраж отказал миноритариям «Энел Россия» по иску на 117 млн евро

Компании The Russian Prosperity Fund, The Prosperity Quest Fund, Prosperity Russia Domestic Fund Limited и Prosperity Capital Management SICAV, выступавшие в интересах «Энел Россия», просили возместить убытки на сумму 117,8 млн евро и 389,9 млн рублей.

В иске было указано, что Enel Investment Holding B. V. при участии членов совета директоров настояло на контракте «Энел Россия» на покупку оборудования для Среднеуральской ГРЭС.