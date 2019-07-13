В Дегтярске задержали пенсионера, решившего установить мемориал экс-президенту США
В шахтерском городе Дегтярск местные жители во главе с 75-летним писателей Петром Кикилыком решили установить мемориальную доску 37-му президенту США Ричарду Никсону, однако полиция не дала осуществить их планы, сообщает «Комсомольская правда».
Памятную доску решили разместить на здании бывшего рудоуправления, так как Ричард Никсон дважды бывал в Дегтярске. Первый раз он вместе с родителями провел в городе лето, второй раз президент США приехал в СССР с визитом и решил снова посетить городок.
Жители города решили запечатлеть данные факты, установив памятную табличку. Мероприятие согласовали с Министерством иностранных дел и Посольством США, однако местная администрация решила провести в день установки празднование 65-летия города.
Общественники все равно решили установить мемориал, поэтому собрались в субботу возле здания бывшего рудоуправления, но их поджидали два полицейских автобуса.
Петра Кикилыка задержали, в отношении него возбудили административное дело за нарушение статьи ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».