В Екатеринбурге местная жительница притворялась сотрудницей мэрии и брала взятки

Пользуясь свободным входом в здание мэрии, она проводила будущих жертв к кабинетам, называла фамилии работающих там сотрудников и утверждала, что они с ней в доле. Обращаться напрямую к этим сотрудникам было нельзя, потому Анна выступала посредником и брала за свои услуги от 200 до 400 тыс. рублей. В отдельных случаях подозреваемая поддерживала связь с семьями и после получения денег, придумывая различные возникшие сложности и вновь требуя средства для их решения.