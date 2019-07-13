В Екатеринбурге определили место для расположения деревни Универсиады-2023

Деревня расположится в микрорайоне Новокольцовский. Помимо главы минспорта место получило одобрение со стороны Владимира Путина. Об этом Евгений Куйвашев рассказал в своём профиле Instagram.

Новый микрорайон расположен за МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», его площадь превышает 600 гектаров. Там планируется разместить Дворец водных видов спорта, крытый гребной канал, другие спортивные площадки и зоны отдыха. Также там будут построены общежития, медицинский сектор, обустроены рекреационные и прогулочные пространства.