В Екатеринбурге определили место для расположения деревни Универсиады-2023
По итогам встречи губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева с министром спорта РФ Павлом Колобковым, которая состоялась 12 июля, было утверждено место, где появится деревня для участников и гостей Универсиады-2023, сообщает «Уралинформбюро».
Деревня расположится в микрорайоне Новокольцовский. Помимо главы минспорта место получило одобрение со стороны Владимира Путина. Об этом Евгений Куйвашев рассказал в своём профиле Instagram.
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Сегодня в Москве встречались с министром спорта РФ Павлом Анатольевичем Колобковым. Я, во-первых, поблагодарил его за поддержу, благодаря которой Екатеринбург смог получить право проведения Универсиады-2023. Во-вторых, рассказал о последних решениях, связанных с подготовкой к мероприятию, в том числе о строительстве Деревни Универсиады в районе Новокольцовский. Эти решения одобрены главой государства. ⠀ К Универсиаде мы должны построить множество объектов. Некоторые из них в любом случае были запланированы, другие возводятся непосредственно к соревнованиям. Для строительства последних нам потребуется помощь из федерального бюджета. Об этом мы тоже поговорили с Павлом Анатольевичем.
Публикация от Евгений Куйвашев (@evgenykuyvashev)
Новый микрорайон расположен за МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», его площадь превышает 600 гектаров. Там планируется разместить Дворец водных видов спорта, крытый гребной канал, другие спортивные площадки и зоны отдыха. Также там будут построены общежития, медицинский сектор, обустроены рекреационные и прогулочные пространства.
В качестве места для деревни Универсиады Новокольцовский презентовали Владимиру Путину во время визита главы государства в Екатеринбург 9 июля. Право проведения мероприятия столица Свердловской области получила 2 июля.