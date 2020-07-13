«Было игривое настроение»: на Урале экс-священник стал мастером по депиляции

Экс-священник рассказал, что открыл студию случайно. В 2017 году он добавился в группу студии депиляции. Оттуда ему пришло письмо с информацией о том, что студия проводит обучение.

У меня тогда было игривое настроение, и я спросил, могут ли научить депиляции меня. Мне ответили, что да. Так все и закрутилось, рассказал Зайцев.

Как рассказывает Владимир Зайцев, он работает исключительно с женщинами и не представляет свою работу с мужчинами. По его словам, работу он выполняет «практически безболезненно».

Также он пояснил, что задумывается о переезде в США.

Ранее Владимир Зайцев занимал должность руководителя миссионерского отдела епархии. Однако в 2014 году его предали церковному суду, который запретил ему проповедовать, отправив в монастырь на Ганиной Яме. Зайцев пояснил, что суд был начат после того, как он призывал екатеринбургских военнослужащих к участию в боевых действиях на Донбассе для того, чтобы там «бить фашистскую мразь».

Фашистской мразью я называл украинских нациков. Конечно, я не имел в виду всех военных Украины или тем более всех граждан, но эта история получила широкую огласку, отмечает бывший священник.