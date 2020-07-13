Депутат Госдумы заступился за избитого из-за переодевания плавок уральского парня

Он отметил, что никто не имеет права ломать людям челюсти независимо от статуса. Он отметил, что в ситуации надо объективно разобраться, в том числе и в поведении нападавшего.

Напомним, инцидент произошел 8 июля в селе Кировское Алапаевского района. Сергей Чечулин отдыхал с друзьями на берегу пруда. После купания он отошел за машину и начал переодеваться. В этот момент мимо проезжал автомобиль, из которого вышел мужчина и избил его. Позднее оказалось, что в машине в этот момент находились двое детей. По словам Джамалова, он посчитал, что Чечулин «развращает его детей» и это спровоцировало агрессию.