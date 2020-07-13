Директор ЕВРАЗ НТМК доложил Куйвашеву о техперевооружении доменной печи №6
Сегодня, 21:59ОбществоФото: Департамент информационной политики
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Управляющий директор ЕВРАЗ НТМК Алексей Кушнарев встретился с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Директор предприятия рассказал, что после модернизации доменной печи № 6 снизится нагрузка на экологию Нижнего Тагила, сообщает департамент информполитики.
Сюжеты: Национальные проекты 2019-2024, Нижний Тагил
Рабочая встреча прошла в преддверии Дня металлурга. По словам Кушнарева, модернизация печи даст возможность НТМК выпускать чугун уже на двух новых современных домнах. При этом объем печи останется неизменным — он составляет 2,2 тысячи кубометров, мощность печи 2,5 млн тонн чугуна в год. После ввода оборудования в эксплуатацию снизится нагрузка на экологию.
Техперевооружение доменной печи № 6 запланировано в рамках проекта «Чистый воздух», как и ряд других мероприятий, которые планируется исполнить в течение пяти лет. ЕВРАЗ НТМК потратит на них около 1,69 млрд рублей.
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