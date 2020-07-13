Директор ЕВРАЗ НТМК доложил Куйвашеву о техперевооружении доменной печи №6

Рабочая встреча прошла в преддверии Дня металлурга. По словам Кушнарева, модернизация печи даст возможность НТМК выпускать чугун уже на двух новых современных домнах. При этом объем печи останется неизменным — он составляет 2,2 тысячи кубометров, мощность печи 2,5 млн тонн чугуна в год. После ввода оборудования в эксплуатацию снизится нагрузка на экологию.