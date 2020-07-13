Директор новоуральского УЭХК отчитал работников за нарушение санправил по COVID-19

Он отметил, что обстановка в Новоуральске ухудшается.

По нашему анализу, точно мне понятно, что мы болеем потому, что нарушаем. Мы потратили сотни миллионов рублей для того, чтобы вас обезопасить, а вы мало того, что нарушаете на производстве, так в быту — я даже затрудняюсь прокомментировать, как вы себя ведете, сказал Белоусов в своем обращении.

По его словам, нарушения привели к тому, что контакты с зараженными были даже на территории промплощадки. Сколько именно насчитывается контактировавших — не называется.

Также директор возмутился тем, что люди отправились на пляжи.

Объяснять это действие я даже затрудняюсь, потому что это грубейшее нарушение. Как вам объяснить, что это опасно прежде всего для вашей жизни, для жизни родных и близких и для устойчивой работы комбината — я не знаю, сказал он.

В завершение обращения он попросил работников предприятия не посещать места, где скапливается много людей и не покидать пределы Новоуральска. Он подчеркнул, что часть оперативного персонала изолирована в медцентре «Изумруд».