Директор новоуральского УЭХК отчитал работников за нарушение санправил по COVID-19
Генеральный директор АО «Уральский электрохимический комбинат», входящий в госкорпорацию «Росатом», Александр Белоусов отчитал сотрудников за то, что они нарушают правила безопасности, введенные из-за коронавируса. Обращение опубликовано в группе предприятия во «Вконтакте».
Он отметил, что обстановка в Новоуральске ухудшается.
По нашему анализу, точно мне понятно, что мы болеем потому, что нарушаем. Мы потратили сотни миллионов рублей для того, чтобы вас обезопасить, а вы мало того, что нарушаете на производстве, так в быту — я даже затрудняюсь прокомментировать, как вы себя ведете, сказал Белоусов в своем обращении.
По его словам, нарушения привели к тому, что контакты с зараженными были даже на территории промплощадки. Сколько именно насчитывается контактировавших — не называется.
Также директор возмутился тем, что люди отправились на пляжи.
Объяснять это действие я даже затрудняюсь, потому что это грубейшее нарушение. Как вам объяснить, что это опасно прежде всего для вашей жизни, для жизни родных и близких и для устойчивой работы комбината — я не знаю, сказал он.
В завершение обращения он попросил работников предприятия не посещать места, где скапливается много людей и не покидать пределы Новоуральска. Он подчеркнул, что часть оперативного персонала изолирована в медцентре «Изумруд».
Напомним, в Свердловской области по данным на 12 июля было подтверждено в общей сложности 15 909 случаев заболевания коронавирусом, из них 9896 выздоровели, еще 157 — скончались.