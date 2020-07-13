«Город беса», кислотные реки и злые собаки. Итоги недели в Нижнем Тагиле
Рассказываем главные события прошедшей недели для Нижнего Тагила.
Наиболее громким событием минувшей недели стала установка на въезде в Нижний Тагил таблички «Город беса». Дорожный знак быстро демонтировали. Однако его появление вызвало возмущение горожан, в частности, в адрес хулиганов негативно высказался Совет организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Дзержинского района.
Некие п…и, другого слова просто не подобрать, вешают таблички «Город беса». Это просто кощунственно, это то же самое, что дать пощечину ветерану, сплясать на могилах героев,говорится в обращении совета ветеранов.
Тагильчан задело также то, что табличка появилась после присвоения Нижнему Тагилу звания «Город трудовой доблести».
На минувшей неделе отмечался День семьи, любви и верности. Редакция пообщалась с многодетными мама Нижнего Тагила и узнала, как они справляются с воспитанием детей.
А также выяснили, что священнослужители думают о современном институте брака.
Еще одной темой, волнующий тагильчан, являются бродячие собаки. С наступлением лета участилось нападение четвероногих на людей. Больше всех страдают дети. Вопрос с бездомными псами по-прежнему стоит в городе довольно остро. Специализированных приютов нет, а система ОСВВ (отлов-стерилизация-вакцинация-возврат) пока, судя по всему, не принесла плодов.
10 июля в сети появились фото и видео блогера, который снял кислотные реки, вытекающие из рудника под Нижним Тагилом, которые на своем пути «съедают» все живое. Экологи полагают, что происходящие может вылиться в экологическую катастрофу.
Конечно, вопросы экологии все более беспокоят тагильчан. Небольшим шагом к улучшению экологической обстановки может стать частичный отказ от передвижения на автотранспорте. В черте города машину легко может заменить велосипед или, ставший очень популярным в мегаполисах, электросамокат. Однако пока двухколесный транспорт не очень популярен в Нижнем Тагиле. Разобрались почему.