«Город беса», кислотные реки и злые собаки. Итоги недели в Нижнем Тагиле

Наиболее громким событием минувшей недели стала установка на въезде в Нижний Тагил таблички «Город беса». Дорожный знак быстро демонтировали. Однако его появление вызвало возмущение горожан, в частности, в адрес хулиганов негативно высказался Совет организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Дзержинского района.

Некие п…и, другого слова просто не подобрать, вешают таблички «Город беса». Это просто кощунственно, это то же самое, что дать пощечину ветерану, сплясать на могилах героев,говорится в обращении совета ветеранов.

Тагильчан задело также то, что табличка появилась после присвоения Нижнему Тагилу звания «Город трудовой доблести».

«Сплясать на могилах героев». Как тагильчане отреагировали на знак «Город беса»

На минувшей неделе отмечался День семьи, любви и верности. Редакция пообщалась с многодетными мама Нижнего Тагила и узнала, как они справляются с воспитанием детей.

«Обняться и поцеловаться — это самое важное». Истории многодетных мам Нижнего Тагила

А также выяснили, что священнослужители думают о современном институте брака.

«Чудовищная цифра». Тагильский священнослужитель о современном институте брака

Еще одной темой, волнующий тагильчан, являются бродячие собаки. С наступлением лета участилось нападение четвероногих на людей. Больше всех страдают дети. Вопрос с бездомными псами по-прежнему стоит в городе довольно остро. Специализированных приютов нет, а система ОСВВ (отлов-стерилизация-вакцинация-возврат) пока, судя по всему, не принесла плодов.

Несчастливая желтая бирка. Почему в Нижнем Тагиле собаки продолжают нападать?

10 июля в сети появились фото и видео блогера, который снял кислотные реки, вытекающие из рудника под Нижним Тагилом, которые на своем пути «съедают» все живое. Экологи полагают, что происходящие может вылиться в экологическую катастрофу.

Блогер снял на видео кислотные реки из рудника недалеко от Нижнего Тагила

Конечно, вопросы экологии все более беспокоят тагильчан. Небольшим шагом к улучшению экологической обстановки может стать частичный отказ от передвижения на автотранспорте. В черте города машину легко может заменить велосипед или, ставший очень популярным в мегаполисах, электросамокат. Однако пока двухколесный транспорт не очень популярен в Нижнем Тагиле. Разобрались почему.