Хабаровские власти обратились к митингующим в защиту губернатора Сергея Фургала
Правительство Хабаровского края сделало заявление в связи с массовыми протестами, проходящими в защиту арестованного губернатора Сергея Фургала, пишут «Новые известия».
Власти признались, что они понимают граждан, вышедших на улицы, но при этом отмечают, что появились провокаторы беспорядков.
Власти призвали жителей Хабаровского края не позволять использовать себя, а также не допускать беспорядков и иных нарушений закона.
Власти напомнили, что в регионе ежедневно растет заболеваемость коронавирусом, а одним из основных очагов распространения являются большие скопления людей.
Напомним, что в поддержку губернатора края Сергея Фургала прошло уже три митинга. Люди выходят на улицы с лозунгами, призывающими выпустить губернатора и вернуть его обратно. Самое первое шествие сравнили с «Бессмертным полком». 9 июля Сергей Фургала был задержан по подозрению в организации двух убийств, а также покушении на убийство. На данный момент он арестован на два месяца по решению суда.