Хабаровские власти обратились к митингующим в защиту губернатора Сергея Фургала

Власти признались, что они понимают граждан, вышедших на улицы, но при этом отмечают, что появились провокаторы беспорядков.

Напомним, что в поддержку губернатора края Сергея Фургала прошло уже три митинга. Люди выходят на улицы с лозунгами, призывающими выпустить губернатора и вернуть его обратно. Самое первое шествие сравнили с «Бессмертным полком». 9 июля Сергей Фургала был задержан по подозрению в организации двух убийств, а также покушении на убийство. На данный момент он арестован на два месяца по решению суда.