«Маски скрывают ваши улыбки»: мэр Нижнего Тагила наградил отличившихся металлургов

Почетные грамоты главы города получили два десятка специалистов. Награды им вручены за многолетнюю добросовестную работу, а также большой вклад в развитие металлургического производства.

Маски скрывают сегодня ваши улыбки, но в глазах видны радостные эмоции от приближающегося юбилея комбината. Уверен, что мы отметим хорошо наш праздник, и впереди еще много славных дат и наград, сказал на церемонии управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК Алексей Кушнарев.

Еще 19 сотрудников металлургического комбината получили благодарственные письма от главы города. Отмечается, что они добились высоких результатов в работе.

Год 80-летия металлургического комбината совпал с еще одной значимой датой — присвоением Нижнему Тагилу звания Города трудовой доблести. Своим добросовестным трудом сегодня мы отдаем дань памяти тем, кто строил НТМК, кто работал на нем в военные годы, отметил мэр.