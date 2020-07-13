Нижний Тагил получит более 1,8 млн рублей за вырубку 188 деревьев на Южном подъезде

Так, учреждение снесет 10 сосен и одну осину без возмещения восстановительной стоимости. Данные деревья признаны аварийными.

Кроме того, будет вырублено 99 берез, четыре осины, одна лиственница, 84 сосны, а также кустарники — 10 ив и четыре рябины. В общей сложности вырубят 188 деревьев и 14 кустарников. За это «Управтодор» заплатит 1 880 662 рубля в городской бюджет. Кроме того, учреждение должно утилизировать порубочные остатки и произвести работы по восстановлению участков.

Контроль за выполнением постановления возложен на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству и строительству Егора Копысова. Срок контроля установлен до 1 ноября 2020 года.