Нижний Тагил получит более 1,8 млн рублей за вырубку 188 деревьев на Южном подъезде
ГКУ «Управление автомобильных дорог» возместит Нижнему Тагилу более 1,8 миллиона рублей за вырубку 188 деревьев на Южном подъезде к городу. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.
Так, учреждение снесет 10 сосен и одну осину без возмещения восстановительной стоимости. Данные деревья признаны аварийными.
Кроме того, будет вырублено 99 берез, четыре осины, одна лиственница, 84 сосны, а также кустарники — 10 ив и четыре рябины. В общей сложности вырубят 188 деревьев и 14 кустарников. За это «Управтодор» заплатит 1 880 662 рубля в городской бюджет. Кроме того, учреждение должно утилизировать порубочные остатки и произвести работы по восстановлению участков.
Контроль за выполнением постановления возложен на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству и строительству Егора Копысова. Срок контроля установлен до 1 ноября 2020 года.
Ранее стало известно, что «Управтодор» вырубит 228 деревьев для реконструкции моста через реку Чусовую. Уничтожены будут будут 28 берёз, 97 елей, 23 сосны и 80 пихт. Организация за пострадавшие насаждения должна возместить 2,2 миллиона рублей, а также утилизировать порубочные остатки и восстановить благоустройство.