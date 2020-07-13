«Норникель» уволил руководство ТОФ за слив отходов в тундру

Внутреннее расследование показало, что директор и главный инженер ТОФ ненадлежащим образом исполняли свои служебные обязанности, в результате чего произошел слив технической воды с предприятия в тундру.

По словам операционного директора «Норникеля» Сергея Дяченко, виновные в нарушении правил промышленной безопасности и норм охраны окружающей среды должны быть привлечены к ответственности. Об этом пишут «Новые известия».

В компании отметили, что экологические нарушения должны караться жесткими санкциями, поэтому в «Норникеле» было принято решение об увольнении. Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев заявил, что «Норникель» ответственно подходит к экологии производства, и это в текущей ситуации подтверждается действиями руководства.

Стало известно, что «Норильский Никель» создаст отдельное подразделение Заполярного филиала, которое будет вести техническое сопровождение эксплуатации гидротехнических сооружений и контролировать их состояние.

По мнению первого вице-президента «Опоры России» Павла Сигала, благодаря созданию такой структурной единицы усилится контроль за воздействием производства на окружающую среду. Также создание нового подразделения позволит не допустить повторения таких ситуаций.